«У него будто 25 жизней». Нидерландский гонщик сравнил Переса с кошкой

Нидерландский профессиональный автогонщик Йерун Блекемолен высказался о впечатляющей способности Серхио Переса сохранять место в «Ред Булл», несмотря на свои слабые результаты.

«Он похож на кошку, у которой девять жизней, но у него их будто все 25. Он всегда возвращается. Мы не должны забывать, как он приехал с последнего места на первое в «Рэйсинг Поинтс» (на Гран-при Сахира 2020 года. — Прим. «Чемпионата»). Так что если вы думаете, что он не умеет ездить, — это чушь, потому что он очень хороший гонщик.

Но я бы выбрал в напарники Ферстаппену Лиама Лоусона. То, что он показывает, — просто фантастика. Он был силён каждый уикенд. Для меня он, безусловно, вариант номер один. Почему не Цунода? Потому что Лоусон лучше. Юки — хороший гонщик, но он не аутсайдер. Лоусон вполне может быть им. У Цуноды действительно есть опыт. Но из-за опыта мы сразу понимаем, что он хорош, но не из аутсайдеров», — приводит слова Блекемолена GP Blog.