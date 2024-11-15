Финский гонщик Валттери Боттас может получить очень важную должность в «Мерседесе». Об этом со ссылкой на свои источники сообщил член знаменитой гоночной династии Кристиан Фиттипальди.

Ранее стало известно, что «Кик-Заубер»/«Ауди» подписал на 2025 год бразильца Габриэла Бортолето, а Боттас остался без места в Формуле-1 на следующий год. Но в последнее время появились настойчивые слухи, что Боттас близок к тому, чтобы заключить контракт с «Мерседесом» в качестве резервного гонщика. Но вполне возможно, что он претендует не на роль гонщика, а на должность «советника» руководителя команды Тото Вольфа, которую ранее занимал Жером д‘Амброзио.

«Как мне сказали на трассе, похоже, он вернётся в «Мерседес» и будет советником Тото. У Валттери есть опыт работы с ними, и его переход в «Мерседес» имел бы для него огромное значение. Тото ценит его опыт и верит, что он может принести пользу команде.

Не забывайте, что Жером д‘Амброзио ушел в «Феррари», так что для Боттаса есть место. Я не совсем уверен, что его функции будут схожими, но, думаю, он там окажется», — сказал Фиттипальди в подкасте Pelas Pistas.