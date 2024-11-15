«DRS фундаментально фальшива». Эдди Джордан считает, что система мешает Формуле-1

В очередном выпуске подкаста Formula for Success экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард и бывший владелец команды Эдди Джордан обсудили нынешнее состояние чемпионата мира и раскритиковали организаторов первенства. Так, Джордан назвал составителей правил трусливыми, поскольку они не могут вернуть громкие двигатели V10, а кроме того, согласился с Култхардом в том, что система DRS вредит Формуле-1.

«Мы только что видели Гран-при Бразилии. Он прошёл под дождём и без DRS, и это была блестящая гонка. Мне кажется, что очень часто DRS слишком эффективна при обгоне, — сказал Култхард. — Раньше было ожидание обгона, нужно было найти возможность совершить его. И я бы предложил сократить эффект от DRS».

«DRS фундаментально фальшива, — согласился Джордан. — Представьте, что Норрис стартует с поула и удерживается впереди, но к третьему кругу оторваться от, допустим, Леклера ему не удаётся. Шарль подъезжает ближе — бам, и выходит вперёд. Это не битва. Это не битва, когда у одного из боксёров одна рука к туловищу привязана. Разве это справедливое преимущество? Если ты не можешь обогнать, то зачем наказывать хорошего пилота позицией просто из-за глупого правила? Я против. Называйте меня старомодным, как хотите».

Напомним, система DRS появилась в Формуле-1 в 2011 году, однако в последние месяцы тема отказа от неё обсуждается всё чаще. По слухам, уже в 2026 году система DRS может быть принципиально иной, а пользоваться ей смогут в равной степени и атакующий, и защищающийся пилот.

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