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Продюсер рассказал о помощи Хэмилтона, которая сделает фильм об Ф-1 с Питтом достоверным

Продюсер рассказал о помощи Хэмилтона, которая сделает фильм об Ф-1 с Питтом достоверным
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Голливудский продюсер Джерри Брукхаймер, ответственный за съёмки фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом, рассказал о помощи пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По словам Брукхаймера, семикратный чемпион Формулы-1 не раз консультировал команду, которая работает над кинолентой. Она должна выйти летом следующего года.

«Льюис Хэмилтон дал нам критический отзыв о том, как пилоты на самом деле делают разные вещи. Например, Льюис сказал, что в Сингапуре, где очень жарко, он с трудом выходит из машины. Гонщики теряют 10 фунтов веса. Это касается не только его, но и всех остальных. Они просто полностью измотаны, и мы собираемся показать, что нужно для того, чтобы стать пилотом Формулы-1», — приводит слова Брукхаймера Speedcafe.

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