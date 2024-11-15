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Карлос Сайнс ответил, вышел ли он из тени Фернандо Алонсо

Карлос Сайнс ответил, вышел ли он из тени Фернандо Алонсо
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил на вопрос по поводу своего соотечественника Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). У Карлоса поинтересовались, считает ли он, что уже вышел из тени Фернандо.

«Нет, было бы наивно так говорить. Пока Фернандо выступает в Формуле 1, для испанцев он всегда будет тем Фернандо, который покорил «Королевские гонки» и установил новые национальные рекорды. Люди в Испании до сих пор обожают Фернандо. Я выигрывал гонки с «Феррари», и это немало, но пока он здесь, я всегда буду оставаться в некоторой степени в его тени. Я был его самым большим поклонником в течение 10 лет. Поэтому понимаю, почему все фанаты, газеты и телеканалы сохраняют такое отношение», — приводит слова Сайнса Auto Motor und Sport.

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