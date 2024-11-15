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Карлос Сайнс ответил, почему выбрал «Уильямс», а не «Ауди»

Карлос Сайнс ответил, почему выбрал «Уильямс», а не «Ауди»
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, почему принял решение заключить контракт с «Уильямсом», а не «Ауди». К британской команде испанец присоединится в следующем сезоне Формулы-1.

«Это было нелёгкое решение. У меня было несколько хороших вариантов. Но, в конце концов, я должен был следовать своим инстинктам. Испытываю огромное уважение к бренду «Ауди». Мой отец тысячу раз объяснял мне, насколько они будут хороши. Он на 100% уверен, что «Ауди» будет показывать сильные результаты в будущем. Я хотел помочь создать что-то новое, но в то же время добиться хороших результатов в краткосрочной перспективе. На мой взгляд, «Уильямс» был лучшим вариантом. Я по-прежнему поддерживаю это решение. Время покажет, был ли я прав. Моё внутреннее чутьё говорило мне, что проект с Джеймсом Ваулзом — лучшее решение в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — приводит слова Сайнса Auto Motor und Sport.

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