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Продюсер высказался о сюжете фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом

Продюсер высказался о сюжете фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом
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Голливудский продюсер Джерри Брукхаймер, ответственный за съёмки фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом, поделился подробностями сюжета картины. Её премьера запланирована на лето следующего года.

«Я хотел сделать самый настоящий фильм о Формуле-1. Самое главное — это эмоции. У нас действительно потрясающий сценарий. Его написал Эрен Крюгер – тот же сценарист, который написал «Топ Ган: Мэверик». В нём есть эмоции. Есть динамика.

Это история о гонщике, который был феноменальным парнем, когда пришёл в Формулу-1. Но он попал в ужасную аварию, и его больше никто не звал обратно. Так продолжалось, пока к нему не пришёл его друг, которого играет Хавьер Бардем. Он владелец команды, который вот-вот может её потерять. Он подходит к Брэду и говорит: «У меня есть феноменальный молодой гонщик, но мне нужен кто–то, кто мог бы поработать с ним». Это шанс для Брэда вернуться на трассу и показать, на что он способен в Формуле-1. Это об эмоциях парня, пытающегося добиться успеха после того, как однажды он потерпел неудачу», – приводит слова Брукхаймера Speedcafe.

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