Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф назвал единственное условие, при котором «Мерседес» может рассчитывать на победу

Вольф назвал единственное условие, при котором «Мерседес» может рассчитывать на победу
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что не считает себя единственном лидером немецкой команды. По словам Вольфа, успеха можно добиться лишь коллективными усилиями.

«Мне действительно трудно воспринимать слово «лидер», потому что лидер для меня – тот, кто стоит над людьми, а не вместе с ними. В этой организации так много лидеров. Я стараюсь внести свой вклад как руководитель команды. Льюис – лидер как пилот. Мы добьёмся успеха, только если будем хорошо делать свою работу и разделять эти цели», — сказал Вольф в подкасте High Performance.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 382 очка. Возглавляет чемпионат «Макларен», у которого 593 балла.

Материалы по теме
Продюсер рассказал о помощи Хэмилтона, которая сделает фильм об Ф-1 с Питтом достоверным

Самые именитые команды Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android