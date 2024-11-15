Вольф назвал единственное условие, при котором «Мерседес» может рассчитывать на победу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что не считает себя единственном лидером немецкой команды. По словам Вольфа, успеха можно добиться лишь коллективными усилиями.

«Мне действительно трудно воспринимать слово «лидер», потому что лидер для меня – тот, кто стоит над людьми, а не вместе с ними. В этой организации так много лидеров. Я стараюсь внести свой вклад как руководитель команды. Льюис – лидер как пилот. Мы добьёмся успеха, только если будем хорошо делать свою работу и разделять эти цели», — сказал Вольф в подкасте High Performance.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 382 очка. Возглавляет чемпионат «Макларен», у которого 593 балла.

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