«В моём гараже их четыре». Карлос Сайнс назвал свою любимую Ferrari

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своих автомобилях. По словам Карлоса, сейчас в его гараже есть четыре Ferrari.

«Должен признаться, на самом деле я никогда не был большим поклонником дорожных автомобилей. Сейчас в моём гараже четыре Ferrari, но ничто так не радует меня, как болид Формулы-1. Сравниться с ним не сможет ничто. А вообще мне гораздо важнее, как выглядит автомобиль. Я купил свою первую машину, когда выиграл первую гонку два года назад. Это был 812 Competizione. Это, безусловно, моя любимая машина. Надеюсь, всё-таки куплю себе новый F80. Мне он тоже очень нравится. Кроме того, у меня есть SF90 XX и Daytona SP3. Так что при покупке я больше ориентируюсь на внешний вид», — приводит слова Сайнса Auto Motor und Sport.

Карлос Сайнс потренировался в Монако с лучшим велогонщиком мира: