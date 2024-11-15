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Инсайдер прояснил слухи о снятии «Уильямса» с Гран-при Лас-Вегаса из-за аварий в Бразилии

Инсайдер прояснил слухи о снятии «Уильямса» с Гран-при Лас-Вегаса из-за аварий в Бразилии
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Команда Формулы-1 «Уильямс» выступит на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса, сообщает инсайдер Лоуренс Барретто.

Ранее прошёл слух, что британский коллектив может сняться с этапа из-за тяжёлых аварий на минувшем Гран-при Бразилии.

«Только что поговорил с «Уильямсом». Они говорят, разговоры о том, что их не будет в Вегасе после серьёзных повреждений в трёх авариях в Бразилии, ошибочны. Они сказали, что обе машины будут готовы к гонке в Неваде. Невероятные усилия от команды», — написал Барретто в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 22 по 24 ноября в США. Действующим победителем является нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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