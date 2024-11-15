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Ф-1 может принять правило, которое замедлит прогресс таких команд, как «Хаас» и «РБ»

Ф-1 может принять правило, которое замедлит прогресс таких команд, как «Хаас» и «РБ»
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Формула-1 работает над изменением правил в регламенте на 2026 год, которые могут коснуться таких команд, как «Хаас» и «РБ». Как информирует Auto Motor und Sport, если команда финиширует в Кубке конструкторов на пятом месте или выше, то через три года будет обязана самостоятельно разработать все детали, которые сейчас может приобретать у других гоночных коллективов.

Напомним, «Хаас» тесно сотрудничает с «Феррари», а недавно объявил о партнёрстве с «Тойотой». «РБ» является младшей командой «Ред Булл». Отмечается, что ситуация особенно не нравится таким командам, как «Астон Мартин», «Альпин» и «Уильямс».

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