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Джереми Кларксон пивом поздравил «Альпин» с двойным подиумом в Бразилии

Джереми Кларксон пивом поздравил «Альпин» с двойным подиумом в Бразилии
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Звёздный британский телеведущий Джереми Кларксон традиционно не оставил без внимания успех «Альпин».

Кларксон посетил базу «Альпин» и угостил команду пивом после двойного подиума на Гран-при Бразилии, о чём сообщила в социальных сетях пресс-служба коллектива.

Фото: соцсети Apline F1

Фото: соцсети Apline F1

Фото: соцсети Apline F1

Напомним, на минувшем Гран-при Бразилии француз Эстебан Окон занял второе место, его напарник и соотечественник Пьер Гасли стал третьим. Победителем стал трёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», стартовавший 16-м.

По итогам выступления «Альпин» поднялась сразу на шестое место в Кубке конструкторов и получила € 30 млн призовых.

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