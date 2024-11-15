Комацу отреагировал на инсайд о возможном правиле Ф-1, которое замедлит прогресс «Хааса»

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу отреагировал на новость о предполагаемых планах Формулы-1 относительно изменения правил в регламенте на 2026 год. Ранее сообщалось, что нововведение может коснуться таких команд, как «Хаас» и «РБ». Его суть заключается в том, что если какая-то команда финиширует в Кубке конструкторов на пятом месте или выше, то через три года будет обязана самостоятельно разработать все детали, которые сейчас может приобретать у других гоночных коллективов.

«Это было бы убийственно для маленьких команд. Если Формула-1 хочет, чтобы конкурентоспособными были как можно больше команд, то это правило нужно отвергнуть. Разве может быть что-либо лучше для спорта, чем победа Давида над Голиафом? Какого фаната вообще волнует, изготовлены ли трансмиссия или подвеска «Феррари» или нами самими. Номинальная стоимость приобретённых компонентов учитывается в нашем бюджетном лимите. Она настолько высока, что никакого преимущества мы не получаем», — приводит слова Комацу Auto Motor und Sport.

Самые именитые команды Формулы-1: