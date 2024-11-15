Новый гоночный директор Формулы-1 показал 12 красных флагов за 40 минут в Макао

Новый гоночный директор Формулы-1 Руй Маркеш во время прошедшей 15 ноября квалификации Гран-при Макао в региональной Формуле показал 12 красных флагов за 40 минут.

В четверг во время свободных заездов на трассу в Макао обрушился шторм, из-за которого практика была остановлена. В пятницу погода продолжала оставаться плохой и во время очередной тренировки, но квалификацию в пятницу всё же решили провести. Из-за сложных погодных условий и состояния трассы за 40 минут квалификационной сессии стюарды во главе с гоночным директором Маркешем показали 12 красных флагов.

Лучшее время в 10-круговой квалификационной гонке показал юниор «Макларена» Уго Угочукву. Также на этом этапе выступает член академии «Ред Булл» Оливер Гёте.

Напомним, в начале недели стало известно, что начиная с Гран-при Лас-Вегаса Маркеш заменит Нильса Виттиха на посту гоночного директора Формулы-1.