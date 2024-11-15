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В Китае представили новый электрический суперкар. Разгон до 100 км/ч — меньше двух секунд

В Китае представили новый электрический суперкар. Разгон до 100 км/ч — меньше двух секунд
Jiyue Robo X
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На автосалоне в Гуанчжоу китайские компании Geely и Baidu представили новый электрический суперкар. Автомобиль будет выпускаться под брендом Jiyue и получил название Robo X.

Jiyue Robo X

Jiyue Robo X

Фото: Jiyue

В основе суперкара монокок из карбона и алюминия, а до 100 км/ч он разгоняется за 1,9 секунды. Также известно, что масса автомобиля составляет 1850 кг, расчётный запас хода — 650 км.

Jiyue Robo X

Jiyue Robo X

Фото: Jiyue

Мощность силовой установки и другие характеристики пока хранятся в секрете, но создатели подчёркивают, что у Robo X будет продвинутая система автопилота от Baidu Apollo четвёртого уровня автономности. Предполагается, что система сможет самостоятельно управлять машиной даже в экстремальных условиях.

Jiyue Robo X

Jiyue Robo X

Фото: Jiyue

В серийное производство Jiyue Robo X поступит в 2027 году.

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