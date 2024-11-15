Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Jaguar показали прототип электромобиля нового поколения

В Jaguar показали прототип электромобиля нового поколения
Прототип нового электромобиля Jaguar
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Jaguar опубликовала фототографии с испытаний прототипа электромобиля нового поколения машин британской марки. Предполагается, что первый серийный автомобиль из новой линейки будет представлен в 2025 году.

На опубликованных Jaguar снимках виден четырёхдверный гранд-турер в камуфляжной ливрее. Ожидается, что премьера концепта, прототип которого проходит дорожные испытания, состоится уже 2 декабря на Неделе искусств в Майами.

Прототип нового электромобиля Jaguar

Прототип нового электромобиля Jaguar

Фото: Jaguar

Новые электромобили Jaguar будут построены на базе платформы JEA (Jaguar Electrified Architecture) и займут место в премиальном сегменте — ожидается, что стоимость машин из новой линейки превысит отметку в $ 100 тыс.

Напомним, в июне в Jaguar представили свою последнюю модель с двигателем внутреннего сгорания. С 2025 года британская марка будет производить исключительно электрические автомобили.

Материалы по теме
Фото
Через 50 лет после снятия с производства Jaguar построил два новых E-type
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android