В Jaguar показали прототип электромобиля нового поколения

Компания Jaguar опубликовала фототографии с испытаний прототипа электромобиля нового поколения машин британской марки. Предполагается, что первый серийный автомобиль из новой линейки будет представлен в 2025 году.

На опубликованных Jaguar снимках виден четырёхдверный гранд-турер в камуфляжной ливрее. Ожидается, что премьера концепта, прототип которого проходит дорожные испытания, состоится уже 2 декабря на Неделе искусств в Майами.

Прототип нового электромобиля Jaguar Фото: Jaguar

Новые электромобили Jaguar будут построены на базе платформы JEA (Jaguar Electrified Architecture) и займут место в премиальном сегменте — ожидается, что стоимость машин из новой линейки превысит отметку в $ 100 тыс.

Напомним, в июне в Jaguar представили свою последнюю модель с двигателем внутреннего сгорания. С 2025 года британская марка будет производить исключительно электрические автомобили.