ФИА подписала контракт с сотрудником «Уильямса»

Международная автомобильная федерация (ФИА) подписала контракт с бывшим руководителем отдела данных и аналитики команды Формулы-1 «Уильямса» Ли Федденом. В ФИА Федден займёт должность управляющего по использованию и оптимизации цифровых технологий.

«Мы рады, что такой авторитетный специалист, как Ли, присоединяется к нашей организации, чтобы контролировать трансформацию наших ИТ-операций. Ли привнесёт богатый опыт в оптимизацию наших цифровых и информационных систем и во взаимодействие с нашими заинтересованными сторонами, особенно с нашими партнёрами», — приводит слова руководителя ФИА бен Сулайема сайт организации.

«Я очень рад присоединиться к ФИА в такое интересное время. С нетерпением жду возможности использовать свой опыт в цифровой трансформации для расширения наших цифровых возможностей и поддержки миссии ФИА», — сказал Федден.