Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА подписала контракт с сотрудником «Уильямса»

ФИА подписала контракт с сотрудником «Уильямса»
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) подписала контракт с бывшим руководителем отдела данных и аналитики команды Формулы-1 «Уильямса» Ли Федденом. В ФИА Федден займёт должность управляющего по использованию и оптимизации цифровых технологий.

«Мы рады, что такой авторитетный специалист, как Ли, присоединяется к нашей организации, чтобы контролировать трансформацию наших ИТ-операций. Ли привнесёт богатый опыт в оптимизацию наших цифровых и информационных систем и во взаимодействие с нашими заинтересованными сторонами, особенно с нашими партнёрами», — приводит слова руководителя ФИА бен Сулайема сайт организации.

«Я очень рад присоединиться к ФИА в такое интересное время. С нетерпением жду возможности использовать свой опыт в цифровой трансформации для расширения наших цифровых возможностей и поддержки миссии ФИА», — сказал Федден.

Материалы по теме
В «Уильямсе» подтвердили участие Сайнса в постсезонных тестах
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android