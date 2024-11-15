В Liberty высказались по поводу возможной продажи прав на Формулу-1

Председатель Liberty Media Джон Мэлоун не исключил возможную продажу Формулы-1. Американская компания приобрела Формулу-1 у легендарного Берни Экклстоуна почти восемь лет назад, в начале 2017 года. Потенциальная продажа была обсуждена PIF (Общественному инвестиционному фонду) Саудовской Аравии в январе прошлого года. Была объявлена ​​оценка в $ 20 млрд, с тех пор стоимость Формулы-1 продолжает расти.

«После всех этих лет я пришёл к выводу, что хочу использовать свой полный контроль, чтобы максимизировать ценность для наших акционеров. Я не брал и не добивался какого-либо премиум контроля ни по одной сделке за последние 20 лет. Поэтому готов продать свою контрольную позицию, если это отвечает долгосрочным интересам акционеров.

Такие сделки долго ведутся и оформляются; я уже говорил, что двери всегда открыты для предложений. Но я верю, что у Формулы-1 очень светлое будущее. И управляющая команда проделала блестящую работу. Сейчас это очень мощный бренд, который можно расширять, и есть много возможностей для синергетического расширения гоночного бизнеса. Поэтому, думаю, что определённо буду смотреть на Формулу-1 в течение нескольких лет, прежде чем приму решение какое-то решение», — приводит слова Мэлоуна издание Racingnews365.