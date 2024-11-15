Джордан — о борьбе Ферстаппена и Норриса: боги хотят победы Ландо, но Макс перехитрил их

Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан высказался в беседе с бывшим гонщиком Дэвидом Култхардом по поводу возможности смены резины под красными флагами и обсудил борьбу Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Ландо Норриса («Макларен») за титул в сезоне-2024.

«Ты хочешь сказать мне, что с Максом заключили какую-то сделку по поводу появления красных флагов в Бразилии? Неужели в таком хаосе могут быть какие-то заговоры? Да ладно, Дэвид, не глупи.

Ты знаешь, что боги держат Ландо в руках. Они хотят, чтобы Ландо выиграл этот сезон, но он не сможет этого сделать, поскольку Макс их перехитрил… Вот и всё», — приводит слова Джордана издание GPblog.