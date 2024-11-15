Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордан — о борьбе Ферстаппена и Норриса: боги хотят победы Ландо, но Макс перехитрил их

Джордан — о борьбе Ферстаппена и Норриса: боги хотят победы Ландо, но Макс перехитрил их
Комментарии

Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан высказался в беседе с бывшим гонщиком Дэвидом Култхардом по поводу возможности смены резины под красными флагами и обсудил борьбу Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Ландо Норриса («Макларен») за титул в сезоне-2024.

«Ты хочешь сказать мне, что с Максом заключили какую-то сделку по поводу появления красных флагов в Бразилии? Неужели в таком хаосе могут быть какие-то заговоры? Да ладно, Дэвид, не глупи.

Ты знаешь, что боги держат Ландо в руках. Они хотят, чтобы Ландо выиграл этот сезон, но он не сможет этого сделать, поскольку Макс их перехитрил… Вот и всё», — приводит слова Джордана издание GPblog.

Материалы по теме
В Лас-Вегасе готовятся к коронации Макса Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android