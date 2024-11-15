Руководство Формулы-1 борется с перекупщиками из-за презентации команд на сезон-2025

Руководство Формулы-1 выпустило официальный релиз для борьбы с перекупщиками билетов на презентацию команд перед сезоном 2025 года, которая пройдёт в феврале следующего года и станет первой в истории «Королевских гонок», когда все коллективы в один день представят свои ливреи.

Через час после старта продаж презентации билеты с официальных ресурсов были раскуплены и недоступны для продажи, появившись на сторонних ресурсах по завышенным ценам. Средняя цена билетов на старте была от £ 58 до £ 113, а на сайтах перекупщиков цены начинались от £ 220 и заканчивались £ 1955.

«Нам известно, что часть билетов на мероприятие, посвящённое открытию сезона-2025, была выставлена на неофициальных сайтах перепродажи. Мы можем подтвердить, что это противоречит условиям продажи и что любые билеты, купленные через неофициальную платформу перепродажи, недействительны для входа.

«Работая с руководством стадиона «O2-Арена», мы также обнаружили, что ряд объявлений являются поддельными. Мы советуем всем нашим фанатам покупать билеты только через проверенные сайты наших партнёров», — говорится в заявлении Формулы-1.