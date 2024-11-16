Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ferrari намерена возродить последнюю модель, созданную при жизни Энцо Феррари

Ferrari намерена возродить последнюю модель, созданную при жизни Энцо Феррари
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Ferrari намерена возродить легендарную F40 в виде обновлённой модели, выпущенной в рамках серии Icona, сообщает издание Top Gear.

Серия Icona подразумевает переосмысление классических автомобилей Ferrari и выпуск их современных версий ограниченным тиражом. Так, в 2018 году были представлены Ferrari Monza SP1 и Monza SP2, вдохновлённые 750 Monza, 250 Testarossa и 166MM. Тремя годами позже появилась Ferrari Daytona SP3, дизайн которой отсылает к гоночной 330 P4, выигравшей «24 часа Дайтоны» в 1967 году.

Известно, что Ferrari Daytona SP3 есть в коллекциях Карлоса Сайнса и футболиста Криштиану Роналду, а недавно о своём экземпляре в уникальной отделке рассказал Шарль Леклер.

Напомним, Ferrari F40 была выпущена в 1987 году и стала последней моделью, созданной при жизни Энцо Феррари. На сегодняшний день это одна из наиболее ценных и известных моделей Ferrari.

Материалы по теме
Фото
В Монако заметили новую Ferrari Шарля Леклера. Она стоит € 770 тыс.
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android