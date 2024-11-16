Ferrari намерена возродить последнюю модель, созданную при жизни Энцо Феррари

Компания Ferrari намерена возродить легендарную F40 в виде обновлённой модели, выпущенной в рамках серии Icona, сообщает издание Top Gear.

Серия Icona подразумевает переосмысление классических автомобилей Ferrari и выпуск их современных версий ограниченным тиражом. Так, в 2018 году были представлены Ferrari Monza SP1 и Monza SP2, вдохновлённые 750 Monza, 250 Testarossa и 166MM. Тремя годами позже появилась Ferrari Daytona SP3, дизайн которой отсылает к гоночной 330 P4, выигравшей «24 часа Дайтоны» в 1967 году.

Известно, что Ferrari Daytona SP3 есть в коллекциях Карлоса Сайнса и футболиста Криштиану Роналду, а недавно о своём экземпляре в уникальной отделке рассказал Шарль Леклер.

Напомним, Ferrari F40 была выпущена в 1987 году и стала последней моделью, созданной при жизни Энцо Феррари. На сегодняшний день это одна из наиболее ценных и известных моделей Ferrari.