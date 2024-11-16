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Названы финалисты премии «Автомобиль года»

Названы финалисты премии «Автомобиль года»
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Организаторы международной премии «Автомобиль года» объявили список семи финалистов 2025 года. Они выбраны 60 жюри из 23 европейских стран, а победитель будет объявлен 10 января на международном автосалоне в Брюсселе.

В список финалистов вошли Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 и Renault 5 (или Alpine A290, который считается той же моделью).

В течение восьми следующих недель жюри будут тестировать автомобили и выставят им оценку, определив лучший автомобиль года.

В прошлом году победителем премии стал Renault Scenic, который набрал больше баллов, чем BMW 5-й серии, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Toyota C-HR и Volvo EX30. Тогда награда вручалась на выставке в Нью-Йорке.

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