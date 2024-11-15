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Эксперт Sky Sports — о предвзятости британских СМИ: фанаты слишком влюблены в пилотов

Эксперт Sky Sports — о предвзятости британских СМИ: фанаты слишком влюблены в пилотов
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок прокомментировал слухи о предвзятом отношении британских каналов и журналистов к гонщикам.

«О, да. Мои социальные сети полны людьми, которые говорят мне, что я предвзят. К сожалению, в той работе, которую мы выполняем, когда выступаем перед публикой, есть фанаты Льюиса, которые думают, что мы предвзято настроены по отношению к Льюису. У нас есть фанаты Макса, которые думают, что мы имеем что-то против него. У нас есть фанаты Ландо, спрашивающие, почему мы так предвзяты к Норрису?

И это правда странно – люди иногда настолько влюблены в своего любимого пилота, что объективность улетучивается. Я понимаю их страсть, но наша работа – быть объективными. И, в конце концов, мне всё равно. Я действительно не обращаю внимания на комментарии, потому что они могут вас поглотить, если вы вникните в них. И самое главное — я знаю в своём сознании, что не предвзят ни к кому», — приводит слова Чандхока издание GPblog.

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