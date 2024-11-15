В «Феррари» объявили о проведении отдельной презентации своего болида на сезон-2025

Музей «Феррари» в Маранелло объявил в социальных сетях, что итальянский коллектив проведёт отдельную презентацию своего болида перед началом сезона 2025 года.

«С 15 ноября по 12 января приобретите билет болельщика в музей «Феррари», чтобы получить возможность лично присоединиться к эксклюзивной презентации болида 2025 года итальянской команды», — гласит сообщение в социальных сетях музея.

Дата проведения отдельного мероприятия пока не названа.

Команда, как и остальные девять коллективов, примет участие в первой общей презентации, организованной Формулой-1, где каждый участник сезона-2025 продемонстрирует ливреи своих болидов. А после общей презентации командам не воспрещается провести свои мероприятия и показать сами автомобили.