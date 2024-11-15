Стала известна роль Эмилии Кларк из «Игры Престолов» на финальном этапе MotoGP

38-летняя британская актриса театра, кино и телевидения, наиболее известная по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов», Эмилия Кларк примет участие в финальном этапе MotoGP, который пройдёт 16-17 ноября 2024 года в Берселоне.

MotoGP собирается вступить в новую эру в 2025 году, и Liberty Media планирует завершить покупку контрольного пакета акций Dorna к концу года. И после гонки в Бразилии на вечернем мероприятии руководство серии собирается представить новое лого, а ведущей станет Эмилия Кларк.

Новый логотип, разработанный агентством Pentagram, также будет представлен на онлайн-трансляции. С момента основания чемпионата в 1949 году логотип серии менялся всего дважды, хотя последняя доработка представляла собой простое обновление исходного дизайна.

Но в этом случае изменения также будут включать в себя стандартную типографику, стиль которой напоминает тот, который используется в Формуле-1, которая также принадлежит Liberty Media.