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Комиссия ЕС вынесла решение по подозрению Формулы-1 в нарушении закона о конкуренции

Комиссия ЕС вынесла решение по подозрению Формулы-1 в нарушении закона о конкуренции
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Европейская комиссия заявляет, что не может оценить присутствие в Формуле-1 помех для вступления в «Королевские гонки», нарушающие законодательство о конкуренции. Напомним, в октябре член Европарламента Кристина Андерсон подала письменное обращение к исполнительной власти ЕС, задаваясь вопросом, может ли решение Формулы-1 отказать «Андретти» в месте на стартовой решётке, по крайней мере, на 2026 год, нарушением статей 101 и 102 Договора об автоспорте, функционирующий в ЕС.

Андерсон заявила, что Liberty Media и существующие команды действовали как картель, не допуская дальнейшей конкуренции в лице «Андретти».

«Исходя из ограниченной информации, доступной Комиссии по теме предполагаемых барьеров для входа в Формулу-1 для новых команд, Комиссия не может оценить, являются ли такие барьеры для входа результатом нарушения закона о конкуренции по статье 101 и/или статье 102.

Таким образом, Комиссия в данный момент не рассматривает какие-либо меры и не планирует исследовать влияние предполагаемых барьеров на инновации, рабочие места и конкурентоспособность автоспорта и автомобильного сектора в ЕС. Однако Комиссия готова рассмотреть любые доказательства антиконкурентного поведения, на которые заинтересованные стороны могут обратить её внимание», — приводит слова вице-президента Европейской комиссии Маргрет Вестагер издание Racingnews365.

Аналогичные расследования проводятся по факту отклонения заявки «Андретти» на Формулу-1 Сенатом и Палатой представителей США, хотя дверь для «Андретти» остается открытой в 2028 году, если партнёр по двигателям General Motors сможет предоставить работающий силовой агрегат.

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