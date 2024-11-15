Бывший пилот рассказал, какую трассу следует исключить, а какую вернуть в календарь Ф-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок заявил, что исключил бы этап в Имоле из календаря «Королевских гонок» и вернул Гран-при Германии.

«Я бы отказался от Имолы. Это фантастическое место, оно, очевидно, историческое. В квалификации это очень захватывающая трасса для наблюдения и для гонщиков, в которой можно принять участие. Но теперь она слишком узка для гонок, учитывая размер наших машин. Я думаю, что Формула-1 переросла этот этап. Мы не видим там особых обгонов.

Я чувствую, что нам нужно вернуть Гран-при Германии в календарь. Очень странно иметь календарь Формулы-1 без Гран-при Германии и Гран-при Франции. Очевидно, что есть «Мерседес», и у нас очень большое влияние Германии, времена с [Себастьяном] Феттелем и [Михаэлем] Шумахером и всё такое. Для меня странно не видеть Германию в календаре», — приводит слова Чандхока издание Racingnews365.

Трасса «Нюрбургринг» последний раз принимала уикенд Формулы-1 в 2020-м на Гран-при Айфеля. Победителем гонки стал Льюис Хэмилтон. Гран-при Германии в последний раз прошёл в 2019-м и тогда гонку выиграл Макс Ферстаппен.