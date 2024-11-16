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Тормоза на машине Xiaomi ломаются на трассе. Создатели считают, что это нормально

Тормоза на машине Xiaomi ломаются на трассе. Создатели считают, что это нормально
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Электромобили Xiaomi SU7 Max — самая мощная из доступных в данный момент вариация седана — в условиях экстремального использования выходят из строя уже после пяти кругов на гоночной трассе, сообщает CarScoops.

Так, в апреле блогер из Китая попал в аварию на трассе «Шанхай Таньма». В одном из поворотов Xiaomi SU7 не замедлил ход и по прямой врезался в заграждения из отработанных шин. Позже выяснилось, что у машины не выдержали тормоза. В июне произошёл похожий инцидент, причём в этот раз не сработали подушки безопасности.

В Xiaomi отметили, что SU7 и не предназначен для использования на трассе. «Хотели бы напомнить, что Xiaomi SU7 Max — высокопроизводительный автомобиль люкс-класса для дорожного использования, — цитирует заявление Xiaomi CarScoops. — Тормозная система автомобиля подходит для ежедневного вождения и соответствует всем необходимым требованиям для эксплуатации на дорогах общего пользования. Высокая скорость и большое количество кинетической энергии при постоянно высоких температурах требуют характеристик, значительно превосходящих требования повседневных условий».

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