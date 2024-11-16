Гендиректор «РБ» — о последней гонке Риккардо: после квалификации его мир рухнул

Генеральный директор «РБ» Питер Байер рассказал о последнем этапе австралийского гонщика Даниэля Риккардо в составе команды.

«Это был ужасный момент, когда он не прошёл во второй сегмент. Тогда все могли услышать по радио, что его мир рухнул. Затем мы снова поговорили с ним после квалификации. Мы сидели вместе в нашем офисе в два часа ночи и спросили его, что нам теперь делать с анонсом его увольнения.

Он сказал нам, что мы должны просто позволить ему провести гонку. Он просто не хотел никакой ерунды. Мы как команда ответственны перед ним за то, как всё вышло. Если бы Даниэль проехал все этапы до Абу-Даби, то, конечно, мы бы отпраздновали его прощание фейерверком и фотографией на стартовой решётке, как тогда [Кими] Райкконен. Это то, чего всем хотелось бы», — приводит слова Байера издание Racingnews365.

Спустя четыре дня после этапа в Сингапуре в «РБ» объявили, что вместо Риккардо будет выступать резервный гонщик Лиам Лоусон.