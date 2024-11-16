Жак Вильнёв выразил сомнения в величии Макса Ферстаппена после слов Джереми Кларксона

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв выразил сомнения из-за слов популярного британского телеведущего Джереми Кларксона про величие трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

«Как Джереми Кларксон может называть Макса Ферстаппена величайшим гонщиком всех времён? У Макса был отличный сезон, когда он обыграл Льюиса и завоевал свой первый чемпионский титул. Потом у него были лёгкие, точно так же, как у Льюиса, доминирующие сезоны.

В этом сезоне Максу было сложнее, и он отыгрался в концовке. Итак, этот год тоже был отличным. Но нельзя сравнивать эпоху Фанхио с нынешним днём. Это разные эпохи. Поэтому нельзя сказать, что кто-то из них величайший всех времён. Спорт слишком изменился.

Безусловно, Макс обладает потенциалом для завоевания семи титулов в Формуле-1. Он вечно голоден, его не сломить, и он готов побеждать. Макс выиграл все чемпионаты, в которых у него был шанс на победу», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.