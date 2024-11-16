Продюсер рассказал, как «Ред Булл» боялся выглядеть злодеями в фильме с Брэдом Питтом

Продюсер фильма «Формула-1» Джерри Брукхаймер, главную роль в котором сыграл звёздный актёр Брэд Питт, рассказал, как команды «Королевских гонок» боялись съёмок фильма из-за того, что их могут изобразить злодеями.

«Самое интересное то, что, поскольку мы объединились с «Мерседесом», другие команды сказали: «Подожди-ка, этот фильм будет о «Мерседесе», и мы будем выглядеть плохо!» В «Ред Булл» сказали: «Мы будем злодеями!» Нам потребовалось три года, чтобы убедить, что никто не будет делать их злодеями, и наконец мы дошли до того, что все команды оказывают нам поддержку и помощь», — приводит слова Брукхаймера издание Racingnews365.

Премьера фильма американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы, главные роли в котором играют Брэд Питт, Хавьер Бардем и Демсон Идрис, запланирована на июнь 2025 года. Консультантом фильма выступил семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.