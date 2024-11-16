«Плохая новость для хейтеров». Попов — о продлении Гран-при Монако в календаре Формулы-1

Популярный российский комментатор Алексей Попов отреагировал на продление контракта на проведение Гран-при Монако в Формуле-1 до 2031 года.

«Плохая новость для многочисленных хейтеров Монако. Гран-при продлили до 2031 года. На самом деле над Монако висела угроза не полной отмены, но чередования (с Сильверстоуном или Спа), о котором всё чаще говорит Доменикали для европейских этапов.

Теперь здесь — каждый год. Как в других местах — пока неясно, хотя говорят, что продлили и Монцу, просто пока не объявляли. Что взамен? Больше денег, это ясно. Привилегия почти не платить уходит все дальше. Но не только. Монако приносит в жертву (как до этого заезды в четверг, своё ТВ, свой маркетинг) свою дату! Они всегда держались за последний уикенд мая не случайно — это был важный для княжества католический религиозный праздник.

Но зачем это самой Ф1? Кто-то думает — чтобы наконец оторвать Монако от Инди-500. Нет. Всё прозаичнее. Монако уезжает на первый полный уикенд июня с 2026 года. А конец мая получает Канада. Из-за погоды её не могли «спарить» с Майами. А теперь смогут. И это хорошо для логистики и календаря. Ещё, конечно, было бы хорошо изменить трассу за счёт прямика и шпильки с торможением для обгонов в новом квартале перед тоннелем. Но эта идея как-то заглохла. Ну и сделать машины меньше и легче. С этой идеей согласны все, но с ней тяжелее всего», — написал Попов в социальных сетях.