Джордж Расселл нашёл позитив в последних неудачах «Мерседеса»

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», заявил, что последние неудачи коллектива помогли указать на проблемные места их болида, которые будут исправлены к 2025 году.

«Глядя на следующий год, мы определённо обнаружили несколько вещей, которые хотим изменить в следующем году. Когда вы находитесь в самом пылу сражений, то у вас иногда нет возможности по-настоящему вникнуть в основные элементы машины, которые в будущем могут подарить неприятные сюрпризы», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

На последнем этапе в Бразилии Расселл стартовал на второй позиции, а закончил гонку четвёртым. Хэмилтон финишировал десятым.