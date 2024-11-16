Хэмилтон высказался о втором в истории Гран-при Лас-Вегаса

39-летний гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», высказался по поводу предстоящего Гран-при Лас-Вегаса.

«Одна из замечательных вещей заключается в том, что я чувствую, что, возможно, играю свою роль в этих гонках. Они спрашивали, где мы хотим провести гонку, и я всегда говорил, что в Лас-Вегасе. И внезапно, несколько лет спустя, у нас прошла первая гонка в Вегасе.

Я думаю, то, что произошло с болельщиками в том году, и я не могу точно вспомнить, но это был не самый гладкий из уикендов, но сама гонка была невероятной. Итак, оглядываясь назад, я думаю, что они внесли бы так много изменений, и это бы быть ещё лучше. Но да, танцевать под ночником было просто невероятно.

Теперь же я надеюсь на то, что мы появимся в Руанде и я проеду там до того, как закончу свою карьеру», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.