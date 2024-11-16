Стало известно возможное будущее Гуаньюя Чжоу в Формуле-1

Китайский гонщик Формулы-1, проводящий свой последний сезон за команду «Кик-Заубер», Гуаньюй Чжоу может присоединиться к итальянскому коллективу «Феррари».

«Прошлое иногда возвращается, а будущее наступает. После перехода Оливера Бермана в „Хаас“ на роль боевого пилота китаец Чжоу ожидается в „Феррари“ в качестве резервного гонщика на следующий год», — сообщило итальянское издание Corriere della Sera.

2024 стал третьим годом Чжоу в Формуле-1. Он присоединился к «Альфа Ромео» в конце 2021 года. За первые два года он завоевал 12 очков в «Королевских гонках» (шесть в 2022 и шесть в 2023-м). В нынешнем сезоне на счету китайца и команды «Кик-Заубер» ноль очков.