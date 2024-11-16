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Юниор «Ред Булл» — о будущем в Формуле-1: я следующий в списке

Юниор «Ред Булл» — о будущем в Формуле-1: я следующий в списке
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20-летний франко-алжирский автогонщик и участник молодёжной академии «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о своём возможном будущем в Формуле-1.

«Я бы сказал, что у меня по крайней мере есть шансы. Очевидно, это зависит не от меня. Много всего происходит в «РБ» и «Ред Булл», случиться может всякое. И, очевидно, я следующий в списке. Это просто факт.

Не знаю, какие решения они примут, но в любом случае я здесь и стараюсь быть готовым к следующему году, что бы ни случилось. «Ред Булл» и «РБ» всегда ищут быстрых пилотов. Я участвую в академии уже много лет, провожу свой второй сезон в Формуле-2 и являюсь резервным гонщиком. Очевидно, я не был бы удовлетворён, если бы не получил место в Формуле-1, потому что вы хотите участвовать в «Королевских гонках». Но если это произойдёт, тогда я подумаю о своём будущем», — приводит слова Хаджара издание Racingnews365.

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