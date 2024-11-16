Расселл — о стюардах Формулы-1: есть лучшие гонщики и инженеры, теперь нужны лучшие судьи

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес» и являющийся директором Профсоюза пилотов (GPDA), в очередной раз высказался о введении постоянных профессиональных стюардов.

«Они управляют спортом, и нам нужны лучшие специалисты в этом бизнесе. Здесь всё точно так же — у вас есть лучшие гонщики, лучшие инженеры, лучшие конструкторы, а сейчас мы находимся на этапе, когда нам нужны лучшие стюарды. Я понимаю, что это непросто и что для этого нужно откуда-то финансирование.

Ранее с нашим Профсоюзом мы спросили о финансовых штрафах и о том, куда они направляются. Мы просили немного прозрачности на этом фронте. Это действительно кажется немного смешным, если пилот получит штраф в размере 50 тысяч за переход по гоночной трассе.

Но если этот штраф в 50 тысяч пойдёт на финансирование лучших стюардов в мире, возможно, мы не будем так расстраиваться по этому поводу», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.