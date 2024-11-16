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Ральф Шумахер считает, что переход Колапинто в «Ред Булл» — решённый вопрос

Ральф Шумахер считает, что переход Колапинто в «Ред Булл» — решённый вопрос
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер полагает, что Франко Колапинто точно присоединится к «Ред Булл» и что такое решение принималось даже не Хельмутом Марко, а более вышестоящим руководством компании.

«С моей точки зрения, вопрос Колапинто уже решён. Вероятно, к нему был очень большой интерес на самом высоком уровне, даже уровнем выше Хельмута Марко.

Думаю, внутри они ещё не совсем уверены, в какой из двух их команд он окажется. Серхио Перес сейчас сильно позади, так что было бы неплохо, если бы его место досталось молодому парню», — приводит слова Шумахера Planet F1.

Ранее сообщалось, что падение результативности Серхио Переса и его возможное увольнение могут обойтись «Ред Булл» в общей сложности в $ 80 млн, поэтому австрийская команда, вероятно, оставит 34-летнего мексиканца до конца этого года, после чего его заменит Лиам Лоусон.

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