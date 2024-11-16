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Баньяя выиграл спринт Гран-при Барселоны 2024 MotoGP. Бастьянини — второй, Мартин — третий

Баньяя выиграл спринт Гран-при Барселоны MotoGP, Мартин — третий
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В Барселоне (Испания) завершилась спринтерская гонка 20-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя. Второе место занял Энеа Бастьянини, третьим финишировал лидер чемпионата испанец Хорхе Мартин.

MotoGP. Гран-при Барселоны. Спринт:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 20:03.173.
2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.942.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +1.270.
4. Алеш Эспаргаро («Априлья») +1.857.
5. Алекс Маркес («Дукати») +1.942.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +5.263.
7. Марк Маркес («Дукати») +5.303.
8. Марко Бедзекки («Дукати») +5.507.
9. Брэд Биндер (КТМ) +5.573.
10. Фабио Куартаро («Ямаха») +5.937.

MotoGP 2024. Этап 20, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны. Спринт
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
20:03.173
2
Энеа Бастьянини
Ducati
+0.942
3
Хорхе Мартин
Ducati
+1.270
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