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Стали известны условия, при которых Мартин станет чемпионом MotoGP

Стали известны условия, при которых Мартин станет чемпионом MotoGP
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Стали известны условия, при которых 26-летний испанский мотогонщик команды «Прамак Дукати» Хорхе Мартин станет чемпионом MotoGP сезона-2024.

В состоявшейся сегодня, 16 ноября, в Барселоне (Испания) спринтерской гонке 20-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP Хорхе Мартин занял третье место, а действующий чемпион серии из Италии Франческо Баньяя одержал победу. Сейчас Мартин опережает Баньяю на 19 очков. Для победы в сезоне-2024 Хорхе при победе Баньяи достаточно финишировать в основной гонке не ниже 10-го места. Если же Баньяя не победит, а финиширует вторым, то Мартину хватит и 14-й позиции. Отметим, что если между ними будет равная сумма очков, то титул чемпиона достанется Баньяе благодаря большему количеству побед в Гран-при.

Завтра в Барселоне состоится основная гонка последнего этапа MotoGP сезона-2024, она начнётся в 16:00 по московскому времени.

В сезонах MotoGP 2022 и 2023 годов судьба титула решалась в финале сезона. В обоих случаях это было в Валенсии. Но в этом году финальный этап сезона был перенесён в Барселону, так как ранее в Валенсии прошло сильнейшее наводнение и регион не смог провести этап.

MotoGP 2024. Этап 20, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны. Спринт
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
20:03.173
2
Энеа Бастьянини
Ducati
+0.942
3
Хорхе Мартин
Ducati
+1.270
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