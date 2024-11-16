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Штайнер пошутил, что секреты «Мерседеса» никому не нужны

Штайнер пошутил, что секреты «Мерседеса» никому не нужны
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер пошутил, что технические секреты «Мерседеса» никому не интересны. Так он прокомментировал отстранение уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона от технических брифингов немецкой команды.

«Никому это [секреты «Мерседеса»] не нужно! Может быть, они хотят, чтобы он знал, чего делать не надо. Это как «дайте мне ноу-хау, чтобы я знал, как делать не надо».

Меня в «Хаасе» такие вещи никогда не беспокоили. Кому это нужно? Я даже надеялся, что кто-то может это украсть. Просто берите это, пожалуйста», — сказал 59-летний Штайнер в подкасте The Red Flags.

Хэмилтону осталось провести три этапа в качестве гонщика «Мерседеса», прежде чем он перейдёт в «Феррари». В составе «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал шесть из семи своих чемпионских титулов.

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