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В ФИА заявили, что не собирались силой удерживать «Рено» в Формуле-1

В ФИА заявили, что не собирались силой удерживать «Рено» в Формуле-1
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Гоночный директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис настаивает, что Федерация не будет выкручивать кому-то руки, пытаясь оставить их в Формуле-1. Так он отреагировал на официальное объявление «Рено» о закрытии своей программы по производству моторов для Формулы-1.

«Правила регистрации автопроизводителей не предназначены для того, чтобы заставить кого-то продолжать работать в этом виде спорта. Они могут тратить $ 120, $ 130, $ 140 млн, и за пять лет эта сумма приближается к миллиарду, и я не думаю, что ФИА когда-либо ограничит производителя инвестициями в размере $ 1 млрд, поскольку он зарегистрировался и заплатил небольшой сбор.

Всегда была возможность уйти, и мы хотим, чтобы люди оставались, потому что они этого хотят, а не потому, что мы оказываем на них давление», — приводит слова Томбасиса RacingNews365.

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