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Эдди Джордан назвал занудными жёсткие наказания Ферстаппена

Эдди Джордан назвал занудными жёсткие наказания Ферстаппена
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан назвал занудными наказания Макса Ферстаппена за борьбу с Ландо Норрисом на Гран-при Мексики, за которую гонщик «Ред Булл» получил двойной штраф по «+10 секунд».

«Когда у вас такой уровень расходов, вложений в такой престижный вид спорта, когда у нас есть футбольный эквивалент VAR, мы должны быть внимательными, чтобы не попасть в ситуацию, когда проявляется несправедливость. Нам нужен [на должности стюардов] кто-то опытный, и под этим я подразумеваю, что нам нужны юристы.

Я смотрю на экран и думаю, что это была отличная схватка, а затем вижу пятисекундный штраф, 10-секундный штраф. Это чертовски занудно», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

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