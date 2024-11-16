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Шарль Леклер полетал на сверхзвуковом истребителе

Шарль Леклер полетал на сверхзвуковом истребителе
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер принял участие в полёте на борту реактивного истребителя Rafale французских ВВС. Монегаск полетал над своим родным княжеством Монако и даже поуправлял самолётом.

«Эта уникальная возможность расширила мои физические возможности и дала мне шанс ощутить экстремальные ощущения, которые испытываешь, будучи лётчиком-истребителем.

Мне как гонщику Формулы-1 очень повезло иметь такие возможности. За эти два дня было столько сумасшедших моментов — преодоление перегрузок более 8G, дозаправка в воздухе, пролёт прямо над Монако и даже управление самолётом на малой высоте. Поистине, это воспоминания на всю жизнь», — приводит слова Леклера GP Blog.

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