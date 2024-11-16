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Капитализация инвестиционного фонда Нико Росберга превысила $ 100 млн

Капитализация инвестиционного фонда Нико Росберга превысила $ 100 млн
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Чемпион 2016 года Нико Росберг добился большого успеха вне Формулы-1: капитализация его инвестиционного фонда Rosberg Ventures превысила отметку в $ 100 млн. Росберг сообщил об этом в социальных сетях.

«Величайшее достижение: активы под управлением Rosberg Ventures превысили $ 100 млн!

Очень польщён огромной поддержкой, которую мы получили от наших партнёров. С нетерпением жду нашего совместного сотрудничества!» — написал Росберг на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Росберг по-прежнему периодически выступает в качестве эксперта на гонках Формулы-1, несмотря на то что восемь лет назад он неожиданно для многих покинул чемпионат. Ранее он рассказал, что получил предложение о покупке доли в команде «Альпин».

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