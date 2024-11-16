В «Феррари» назвали фактор, который способствовал их успеху в 2024 году

Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа рассказал, что сильные выступления итальянской команды в этом сезоне стали результатом того, что «Скудерия» сосредоточила своё внимание на повышение конкурентоспособности в день гонки, а не во время субботней квалификации, как это получалось раньше.

«Думаю, мы уже упоминали, что в этом году мы немного сместили фокус. Два-три года назад мы были королями квалификации и имели проблемы в воскресенье. Но даже в прошлом году баланс был не совсем правильным.

В этом году обнадёживает то, что, как бы ни прошла квалификация, гонщики выходят из машины и думают: «Да, но я знаю, что завтра буду в борьбе», что является действительно сильным настроем.

В предыдущие годы Шарль выходил после поула из машины и думал: «Теперь в гонке мне нужно попытаться удержаться на этой позиции».

Когда ему предстоит 56 кругов держать позицию, это уже совсем другая перспектива. Теперь мы выходим на гонку, зная: «Хорошо, мы квалифицировались на втором и третьем местах. Но мы знаем, что можем биться. Мы знаем, что можем выиграть с этой позиции».

И это действительно очень, очень хорошее положение. Так что психологически и технически это, безусловно, правильный подход к гонкам», — приводит слова Клиа F1i.