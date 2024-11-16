Вильнёв прокомментировал слова Мика Шумахера о том, что он многому научился у своего отца

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о словах немецкого пилота Мика Шумахера о том, что он многому научился у своего отца – семикратного чемпиона Михаэля Шумахера.

«Я не могу знать, как Михаэль Шумахер помогал своему сыну [Мику] в автоспорте, потому что мой отец [Жиль Вильнёв] погиб, когда мне было 11. Я знаю, чему я научился, взрослея: отношению к риску и опасности, уважению к соперникам и так далее. Всё это повлияло на то, каким я рос и каким гонщиком стал.

Влияние, которое оказал Йос [Ферстаппен] на Макса, было совершенно очевидным. Потому что он был полностью вовлечён в процесс. Но мы не так много знаем о Шумахерах. Поэтому очень трудно об этом говорить. Вам остаётся просто поверить на слово Мику, что он получил в юности ценные уроки от своего отца. Но я не могу знать наверняка, потому что мы не знаем эту историю», — приводит слова Вильнёва Grand Prix 24/7.

Михаэль Шумахер в декабре 2013 года получил серьёзную травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте. В то время Мику было 14 лет. С тех пор семья Шумахеров держит в тайне состояние легендарного гонщика.