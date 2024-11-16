Ральф Шумахер объяснил, почему бен Сулайем уволил Виттиха

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, по какой причине президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем уволил гоночного директора Формулы-1 Нильса Виттиха.

«В начале [периода работы Виттиха] машина немного поскрипывала. Ему приходилось указывать гонщикам на необходимость соблюдения определённых стандартов безопасности, и это вызывало некоторые проблемы.

Но сейчас я вижу в нём очень способного гоночного директора, который хорошо выполнял свои обязанности и принимал правильные решения о красных флагах и машинах безопасности.

Президент ФИА бен Сулайем во всех отношениях отличается от своих предшественников и хочет иметь право голоса в каждой сфере. У него, вероятно, были другие идеи, но Виттих хотел сохранить свою независимость в качестве гоночного директора. Они, очевидно, не смогли найти общий язык. У бен Сулайема гораздо больше власти, и он решил это таким образом.

Я не считаю его хорошим президентом Федерации. Я ожидал от него большего. Хороший президент ФИА использует своё влияние, чтобы улучшить ситуацию для ФИА и гонщиков. Создаётся ощущение, что бен Сулайем недоволен своим положением», — приводит слова Шумахера Formel1.