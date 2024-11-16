«Было больно». Сайнс — о решениях отказавших ему команд

Покидающий в конце года «Феррари» Карлос Сайнс высказался об обидных для него решениях некоторых команд, касающихся продолжения его карьеры в Формуле-1. После известия о том, что в 2025 году его заменит Льюис Хэмилтон, Сайнс считался кандидатом на место в «Ред Булл», «Мерседесе», «Астон Мартин», но в итоге подписал контракт с «Уильямсом».

«Я определённо уже успокоился, так как искренне верю, что если я куда-то не перешёл, значит, этого не хочет судьба. Это потому, что впереди меня ждёт что-то ещё, что окажется хорошим.

В то время было больно. У всех нас есть эго. У меня есть гонщицкое эго. Я не мог этого понять в то время. Я до сих пор не могу понять некоторые решения, которые принимали люди. Но это ставит передо мной новые вызовы и заставляет меня больше думать об «Уильямсе», — приводит слова Сайнса Crash.