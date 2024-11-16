Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Было больно». Сайнс — о решениях отказавших ему команд

«Было больно». Сайнс — о решениях отказавших ему команд
Аудио-версия:
Комментарии

Покидающий в конце года «Феррари» Карлос Сайнс высказался об обидных для него решениях некоторых команд, касающихся продолжения его карьеры в Формуле-1. После известия о том, что в 2025 году его заменит Льюис Хэмилтон, Сайнс считался кандидатом на место в «Ред Булл», «Мерседесе», «Астон Мартин», но в итоге подписал контракт с «Уильямсом».

«Я определённо уже успокоился, так как искренне верю, что если я куда-то не перешёл, значит, этого не хочет судьба. Это потому, что впереди меня ждёт что-то ещё, что окажется хорошим.

В то время было больно. У всех нас есть эго. У меня есть гонщицкое эго. Я не мог этого понять в то время. Я до сих пор не могу понять некоторые решения, которые принимали люди. Но это ставит передо мной новые вызовы и заставляет меня больше думать об «Уильямсе», — приводит слова Сайнса Crash.

Материалы по теме
Сайнс настаивает, что у него были бы в «Ред Булл» прекрасные отношения с Ферстаппеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android