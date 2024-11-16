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Экс-пилот Формулы-1: переход Хэмилтона принесёт «Феррари» более $ 1 млрд

Экс-пилот Формулы-1: переход Хэмилтона принесёт «Феррари» более $ 1 млрд
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Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Доннелли высказался о важности перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари». По его мнению, этот шаг принесёт итальянской команде огромную коммерческую выгоду.

«Это отличный ход для «Феррари». Он принесёт компании более $ 1 млрд только на одной лишь продаже мерча. Мало кто понимает, сколько денег они зарабатывают на такой торговле.

В целом это хорошо для спорта. Я не думаю, что Хэмилтон залезет в сад Леклера и стащит его мяч. Это будет не так-то просто. Но это хорошо для спорта, это хорошо для тифози, у которых будет ещё кто-то, за кого можно поболеть.

Не думаю, что Леклера будет легко победить. Он быстр, я бы сказал, что он так же быстр, как Льюис в лучшие годы. Но надеюсь, что вдвоём в командном зачёте они будут впереди, вместе с «Ред Булл», — приводит слова Доннелли RacingNews365.

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